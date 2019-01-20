نادي الزمالك المصري يتعاقد مع فضائية “المحور”

تعاقد نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مع فضائية “المحور”؛ من أجل تقديم برنامج تلفزيوني عبر القناة، خاص بأخبار القلعة البيضاء، لمدة 5 أيام في الأسبوع.

وأعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عقد مؤتمر صحفي، الإثنين بمقر النادي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، للإعلان عن التعاقد مع قناة “المحور”، بداية من شهر فبراير المقبل.

ويحضر المؤتمر الصحفي، حسن راتب مالك قناة “المحور”؛ للتوقيع على العقود بين الزمالك والقناة الفضائية.

ووجه مرتضى منصور شكره للنائب محمد إسماعيل، مالك قناة “الحدث اليوم”، على دعمه للقلعة البيضاء طوال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أنه يكن له كل الاحترام والتقدير لمواقفه المحترمة في مساندة الزمالك.

يذكر أن الزمالك يسير بخطى ثابتة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 41 نقطة، كما تأهل إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.