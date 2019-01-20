النادي الأهلي المصري يكشف حجم إصابة وليد سليمان بعد خضوعه للأشعة

كشف خالد محمود، طبيب النادي الأهلي المصري، حجم إصابة وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، والتي تعرض لها خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكان التشخيص المبدئي لحالة سليمان كشف عن إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ما تسبب في عدم قدرته على استكمال مباراة الشبيبة.

وقال محمود، اليوم الأحد: “الأشعة التي أجراها وليد سليمان أثبتت تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وجزع في رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة في الغضروف”.

وأشار إلى أن فترة علاج اللاعب ومدة غيابه سيتم تحديدها بشكل نهائي، بعد التأكد من مدى حاجته لإجراء جراحة أم الاكتفاء بالعلاج فقط.

وغادر وليد سليمان مباراة شبيبة الساورة في نهايتها بعد إصابته في الركبة، حيث حل أحمد حمودي بديلًا عنه، وقام نجوم الأهلي بحمل زميلهم لعدم قدرته على السير على قدمه عقب انتهاء المباراة بسبب الإصابة.

وخاض وليد سليمان 11 مباراة هذا الموسم مع الأهلي، وسجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

إلى ذلك، أعلن النادي الأهلي، اليوم الأحد، جاهزية الثلاثي سعد سمير وباسم علي وصلاح محسن لاعبي الفريق، للعودة إلى التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابات التي تعرضوا لها.

وقال الدكتور خالد محمود، في تصريحات صحفية قبل العودة من الجزائر، إن حالة الثلاثي سعد سمير وباسم علي وصلاح محسن، تسمح لهم بالتواجد في المران الجماعي، بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف ثم برنامج بدني من أجل تجهيزهم للمشاركة في المران الجماعي، والعودة إلى التواجد في المباريات الرسمية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن مروان محسن، يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يستمر خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية.

وأوضح أن الاختبار الطبي سيحسم مشاركة الأنجولي جيرالدو في التدريبات الجماعية بعد شكواه من شد في العضلة الخلفية أجبره على عدم استكمال لقاء سموحة بالدوري.

وتضاءلت فرص لحاق جيرالدو في مباراة مصر المقاصة قبل خضوعه للفحص الطبي؛ وذلك بسبب رغبة الجهاز الطبي في تأمين عودة اللاعب وعدم تعرضه لمضاعفات، فيما يتوقف تحديد فترة علاجه بشكل نهائي وموعد عودته بعد الفحص الطبي.

ومن المقرر أن تعود بعثة الأهلي من الجزائر، يوم الأحد، بعد التعادل مع شبيبة الساورة الجزائري بهدف لكل منهما بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأحمر دون راحة لمواجهة مصر المقاصة التي تقام يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 للدوري الممتاز.