بيراميدز يعبر طلائع الجيش ويطارد الزمالك على قمة ترتيب الدوري المصري

عبر فريق بيراميدز، اليوم السبت، ضيفه طلائع الجيش وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدف، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 38 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك المتصدر، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 24 نقطة في المركز السابع.

تقدّم طلائع الجيش بهدف في الدقيقة 16 عن طريق إسلام جمال، إلا أن أحمد أيمن منصور أدرك التعادل لبيراميدز في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق محمد مجدي قفشة، قبل أن يأتي الهدف الثالث بالنيران الصديقة عبر مصطفى محمد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 87.

يُذكر أن بيراميدز سيحل ضيفًا على الزمالك متصدر المسابقة، يوم الخميس المقبل، على ملعب بتروسبورت.