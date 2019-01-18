لهذا السبب.. مصر تطلب تقديم موعد افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

طلب اتحاد كرة القدم المصري من الاتحاد الأفريقي “كاف” تقديم تاريخ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها هذا العام، 24 ساعة ليصادف يوم جمعة، بحسب ما أفادت مسؤولة في الاتحاد القاري اليوم.

وتستضيف مصر النسخة المقبلة التي ستكون الأكبر حجمًا بمشاركة 24 منتخبًا، وفي موعد مقرر بين 15 يونيو (حزيران) و13 يوليو (تموز).

إلا أن مديرة الإعلام في “كاف” ناتالي راب أفادت أن الاتحاد المصري طلب تقديم البطولة يومًا واحدًا، وأن الأمر “محل دراسة”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشارت إلى أن أي قرار “نهائي” لم يتخذ بعد، وأن الاتحاد القاري سيعلن رده في وقت قريب، موضحة أن الطلب يرتبط برغبة الجانب المصري في أن يكون الافتتاح المقرر في استاد القاهرة الدولي، في يوم العطلة الرئيسي في الأسبوع، أي الجمعة 14 يونيو (حزيران) بدلًا من السبت 15، لإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من المشجعين للحضور.

واختار الاتحاد الأفريقي مصر في 8 يناير (كانون الثاني) بعد منافسة مع جنوب أفريقيا، على إثر قراره في يناير (تشرين الثاني) الماضي بسحب التنظيم من الكاميرون على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية وبعض منشآت الملاعب، إضافة إلى مخاوف من الوضع الأمني.

وسبق لمصر استضافة البطولة أربع مرات آخرها عام 2006.

وستكون البطولة أكبر حدث رياضي من نوعه تستضيفه مصر منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.