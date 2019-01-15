تركي آل الشيخ يكشف عن لاعب مفاجأة سيتواجد في مباراة بيراميدز ضد الزمالك

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، عن تعاقده مع لاعب وصفه بـ”المفاجأة”، سيظهر في مباراة الفريق ضد الزمالك.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “لاعب مفاجأة سيكون متواجدًا إن شاء الله في مباراة الزمالك الخميس المقبل”.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام بيراميدز في 24 من يناير المقبل على أن تقام المباراة على ملعب بتروسبورت.

وتعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الـ19 للدوري المصري، يوم الثلاثاء.

ويعد هذا التعادل هو الثاني على التوالي لبيراميدز في الدوري بعد مواجهة المصري البورسعيدي السابقة.

لاعب مفاجاءه سيكون متواجد ان شاء الله في مباراة الزمالك الخميس القادم ????????????????????????????❤ Posted by ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ on Tuesday, January 15, 2019

وشهدت المباراة إلغاء هدف لفريق بيراميدز بداعي التسلل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بيراميدز رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن الزمالك الذي له مباراتين مؤجلتين لو فاز بهما يتسع الفارق مع النادي المصري الوليد إلى 12 نقطة.

كما استفاد الأهلي صاحب المركز الرابع من تعثر بيراميدز، حيث أنه خاض 4 مباريات أقل، لو فاز بها سيرفع رصيده 39 نقطة متفوقًا على فريق حسام حسن بفارق 4 نقاط وخلف الزمالك المتصدر بفارق 8 نقاط.

بينما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس من 19 مباراة خاضها ليتساوى مع الأهلي برصيد النقاط مع خوض حامل اللقب 5 مباريات أقل.