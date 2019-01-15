ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي (صورة)

واصل فريق بيراميدز إهدار النقاط بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي، في صراعه على قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتعادل مع مضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر للمسابقة المحلية.

تقدم بيراميدز بهدف عن طريق محمد مجدي (أفشة) من ضربة جزاء، في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وعاد الإنتاج الحربي بهدف التعادل عبر النيجيري جيمس أووبوسكيني، في الدقيقة 40 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 35 نقطة، فيما ارتقى الإنتاج الحربي للمركز الخامس برصيد 27 نقطة.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 41 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: