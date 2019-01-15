بيراميدز يواصل إهدار النقاط بتعادله مع الإنتاج الحربي في الدوري المصري (فيديو)

واصل بيراميدز إهدار النقاط للمباراة الثانية على التوالي منذ فوزه على الأهلي، حامل اللقب، وذلك بعد أن فرض عليه الإنتاج الحربي التعادل 1-1 في الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء.

وتغلب بيراميدز 2-1 على الأهلي في وقت سابق هذا الشهر، قبل أن يتعادل 3-3 مع المصري البورسعيدي ثم أهدر تقدمه، اليوم، ليتعادل مع فريق المدرب مختار مختار.

افتتح فريق المدرب حسام حسن التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 19 نفذها محمد مجدي (قفشة)، بعد تعرض إيريك تراوري لعرقلة.

وأدرك جيمس تيدي التعادل من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية من أحمد شديد قناوي، قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وألغى الحكم هدف الفوز لبيراميدز في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ بداعي التسلل على ناصر منسي.

ويملك بيراميدز 35 نقطة من 18 مباراة، ليبقى في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف الزمالك المتصدر، والذي خاض 16 مباراة.

وتقدم الإنتاج الحربي للمركز الخامس ولديه 27 نقطة، بفارق الأهداف خلف الأهلي.