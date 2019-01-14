ما السر وراء كثرة إصابات لاعبي النادي الأهلي المصري؟.. نقاد يردون (فيديو إرم)

لا يزال لغز تزايد الإصابات بالنادي الأهلي المصري محيّرًا، ما دفع البعض لترديد بعض المزاعم من بينها وجود أعمال سحر للاعبي الفريق.

لكنّ نقادًا رياضيين تحدثوا في تقرير لشبكة “إرم نيوز” عن أسباب فنيّة تبدو منطقية لتزايد الإصابات، أغلبها لا تحمّل الجهاز الطبي المسؤولية الوحيدة عن هذه الإصابات.

وقالت بعض الآراء إن إصابات بعض اللاعبين، كأحمد فتحي على سبيل المثال، ترجع إلى عامل السن بتقدمه فوق الـ 30 عامًا، وهو ما يجعل احتمالية تعرضه لإصابات متكررة أمرًا واردًا.

وطرح آخرون فكرة أن تكون ثمة مشكلات في أرضية ملعب التتش، الذي يستضيف تدريبات الفريق، بالإضافة إلى ضغط المباريات، فضلًا عن تحمل طبيب الفريق جزءًا من المسؤولية وليس كلها.

وقال بعض النقاد: إن مدرب الأحمال يتحمل جزءًا من المسؤولية أيضًا، باعتبار أن شغله ربما يكون فوق طاقة اللاعبين، مقارنين بين الفترة الحالية وفترة تولي حسام البدري مسؤولية الجهاز الفني، والتي لم تشهد مثل هذه الإصابات.