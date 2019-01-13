تركي آل الشيخ: نادي بيراميدز سيُبرم صفقة مدوية مع لاعب أجنبي.. و”كينو” مستمر

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، عن اقترابه من حسم صفقة جديدة تنضم لصفوف الفريق في شهر يناير الجاري.

وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: “هناك صفقة جديدة مدوية مع لاعب أجنبي، سيكون إضافة للدوري المصري”.

وأضاف: “كل تركيزي حاليًا في الصفقة الجديدة المدوية، والمنافسة أيضًا على بطولتي الدوري وكأس مصر”.

وتابع: “أما بخصوص البرازيلي كينو لاعب الفريق، فسيستمر حتى نهاية الموسم الجاري، نسعى للمنافسة حتى آخر لحظة”.

وبشأن رفضه بيع نادي بيراميدز، قال: قراري لم يكن بيع النادي ولكني قلت إن هناك عرضًا بمبلغ مالي مغر قدم لي منذ شهر أثناء فترة علاجي في أمريكا ودرسته وبناء عليه رفضت العرض”.

وتابع: “عشت ذكريات رائعة في بيراميدز لا يمكنني التفريط فيها، سأركز أكثر خلال الفترة المقبلة مع الفريق لأن في الفترة الماضية كنت منشغلًا في أعمالي الخاصة وسأعقد اجتماعًا إداريًا”.

يذكر أن بيراميدز يحل في المركز الثاني بترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة.