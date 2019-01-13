تركي آل الشيخ يعلن استمرار ملكيته لنادي بيراميدز المصري وعدم بيعه (فيديو)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عدم بيع نادي بيراميدز المنافس في الدوري المصري بشكل نهائي.

ونشر آل الشيخ فيديو على حسابه الرسمي بموقع التدوينات المصغر “تويتر” فيه كلام للاعبي الفريق قبيل انطلاق مشوار بيراميدز في الدوري المصري، وكتب فوق الفيديو: “بدينا مع بعض ونبقى مع بعض … لن أبيع”.

بدينا مع بعض ونبقى مع بعض … لن ابيع ????❤️???????????????????????? pic.twitter.com/qSFM5WS9VN — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٣ يناير ٢٠١٩

يذكر أن آل الشيخ أكد أنه يمتلك عرضًا خياليًا لبيع نادي بيراميدز لرجل أعمال خليجي، مقررًا الاستمرار في رعايته.

ورفض آل الشيخ عرضًا بقيمة ٤٣ مليون دولار من رجل أعمال خليجي لشراء بيراميدز، والإبقاء على ملكيته للنادي والاستمرار في رعايته.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، كلّف سيف الوزيري بإدارة شؤون النادي بعد اختياره مديرًا تنفيذيًا للنادي منذ أكتوبر 2018.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة خلف نادي الزمالك المتصدر برصيد 41 نقطة، ويستعد لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل.