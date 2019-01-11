أهداف مباراة فلسطين ضد أستراليا.. 3/0 للكنغر (فيديو)

سجل المنتخب الأسترالي هدفين في دقيقتين، ليتقدم 2/0 على منافسه المنتخب الفلسطيني، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية بكأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات.

وجاء الهدف الأول لأستراليا بتوقيع جيمي ماكلارين في الدقيقة 18، بمساعدة توم روجيك.

في حين أضاف أوير مابيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 بمساعدة كريس يكونوميديس.

وكان المنتخب الفلسطيني تعادل سلبيًا مع سوريا في الجولة الأولى، في حين سقط المنتخب الأسترالي 1/0 أمام الأردن.

وضمن المنتخب الأردني التأهل لدور الـ 16 من المجموعة الأولى.

وفي الجولة المقبلة يلعب المنتخب الفلسطيني مع الأردن، والمنتخب الأسترالي مع سوريا، يوم 15 يناير.