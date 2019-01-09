بعد انتقال ياسر إبراهيم إلى الأهلي.. نادي الزمالك يلغي إعارة باسم مرسي لسموحة

طالب نادي الزمالك متصدّر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مهاجمه باسم مرسي بإلغاء إعارته لنادي سموحة والتي كان من المقرر أن تكون لمدة ستة أشهر، والعودة إلى صفوف الفريق، والانتظام في التدريبات.

وقالت مصادر في نادي الزمالك اليوم الأربعاء:”قام اللاعب بفسخ تعاقده، ورد مقدَّم العقد الذي حصل عليه من سموحة، وسينتظم مرسي في تدريبات الزمالك غدًا الخميس”.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن قرار الزمالك بإلغاء إعارة مرسي جاء ردًا على قرار سموحة بالموافقة على انتقال مدافعه ياسر إبراهيم إلى الأهلي بدلًا من الزمالك.

وقرَّر الزمالك إعارة المهاجم الدولي السابق إلى سموحة دون مقابل نظير الحصول على خدمات إبراهيم الذي فضّل الانتقال إلى الأهلي.

وحول هذا الأمر قال باسم مرسي، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”:”تلقّيت اليوم اتصالًا من مسؤول في نادي الزمالك يطالبني بالرجوع، حيث قال لي حرفيًا: عندي لك مفاجأة، الزمالك عايزك ترجع وتروح إلى نادٍ آخر بدل سموحة، إحنا اللي أخَّرنا البطاقة الدولية عشان لو كنت لعبت الماتش مكنَّاش هنعرف نرجّعك”.

١-تلقيت اليوم اتصالًا من مسؤول في نادي الزمالك يطالبني بالرجوع ، حيث قال لي حرفيًا:”عندي لك مفاجأة، الزمالك عايزك ترجع و تروح إلى نادٍ آخر بدل سموحة، وإحنا إللي أخَّرنا البطاقة الدولية عشان لو كنت لعبت الماتش مكنَّاش نعرف نرجَّعك “ — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

وأضاف:”بسبب موضوع معين أصبحت أنا طرفًا فيه دون إرادتي، دلوقتي قدامي اختيار من اتنين، الأول أن ألعب في الزمالك والمدرب مش عايزني بألف جنيه في ست أشهر”.

٢- بسبب موضوع معين أصبحت أنا طرفًا فيه دون إرادتي، ودلوقتي قدامي اختيار من اتنين، الأول أن ألعب في الزمالك والمدرب مش عايزني بألف جنيه في ست أشهر. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

وتابع باسم:”الاختيار التاني أن انتقل إلى فريق ترتيبه الأخير في الدوري، وهل بعد ما لعبت 4 مواسم في الزمالك، وحصلنا فيها على ٥ بطولات وأحرزت ٥٣ هدفًا، يكون هذا جزائي من قِبل مسؤولي الزمالك؟”

٣- الاختيار التاني أن انتقل إلى فريق ترتيبه الأخير في الدوري، وهل بعد ما لعبت أربعة مواسم في الزمالك، وحصلنا فيها على ٥ بطولات، وأحرزت ٥٣ هدفًا، يكون هذا جزائي من قِبل مسؤولي نادي الزمالك؟ — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

واستطرد:”قبل كده أنا مكنتش بطلع أتكلم، بس الموضوع يُوصل إنه يتقال إن التأخير بسببي في موضوع البطاقة الدولية، وتشويه سمعتي إنه هذا بسبب خلاف مادي بيني وبين النادي اليوناني، هذا مش صحيح”.

٤- قبل كده أنا مكنتش بطلع أتكلم ، بس الموضوع يُوصل إنه يتقال إن التأخير بسببي في موضوع البطاقة الدولية، وتشويه سمعتي إنه هذا بسبب خلاف مادي بيني و بين النادي اليوناني، هذا مش صحيح. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

وقال:”عقدي فُسخ رسميًا من الاتحاد اليوناني، ولو مكنش فُسخ رسميًا مكنش يحق لي أتمرن مع نادي سموحة”.

٥-عقدي فُسخ رسميًا من الاتحاد اليوناني، ولو مكنش فُسخ رسميًا مكنش يحق لي أتمرن مع نادي سموحة. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

وأضاف باسم:”خلال مدة إقامتي الكاملة في اليونان، حصلت على ٥ آلاف يورو فقط، وتنازلت عن جميع مستحقاتي للزمالك، وجددت سنتين وتنازلت فيهما عن ٤ ملايين جنيه عشان يوافقوا على احترافي”.

٦- خلال مدة إقامتي الكاملة في اليونان، حصلت على ٥ آلاف يورو فقط، و تنازلت عن جميع مستحقاتي للزمالك، وجددت سنتين وتنازلت فيهما عن ٤ ملايين جنيه عشان يوافقوا على احترافي. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

وتابع:”عند انتقالي إعارة إلى سموحة جددت سنة كمان على بياض، وهرجع إلى نادي الزمالك مش لو بألف جنيه، لو ببلاش، لأن شرف لي أن ألعب في نادي الزمالك، ومكنتش حابب أتكلم رغم اتصال عدة برامج بي منذ وقت وصولي للقاهرة لتوضيح عدة أمور بمقابل مادي، بس كنت برفض”.

٧-عند انتقالي إعارة إلى سموحة جددت سنة كمان على بياض . — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

٨- هرجع نادي الزمالك مش لو بألف جنيه، لو ببلاش، لأنه شرف لي أن ألعب في نادي الزمالك.

مكنتش حابب أتكلم رغم اتصال عدة برامج بي منذ وقت وصولي للقاهرة لتوضيح عدة أمور بمقابل مادي، بس كنت برفض . — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩

واستكمل:”حاليًا بعد ما استقريت في الإسكندرية، ونقلت أسرتي وأغراضي، واستأجرت سكنًا، تم إبلاغي بأنه لازم ألغي كل ده وأرجع حالًا، يا أقعد ست أشهر في البيت”.

واختتم باسم مرسي:”يارب الناس اللي كانت بتتهمني بأني مقصر طول الوقت، وبعمل مشاكل، تكون الصورة واضحة لهم، أنا طول الوقت بتحط في مشاكل أنا مش سبب فيها، آسف على التطويل، بس كان لازم التوضيح”.

٩- حاليًا بعد ما استقريت في الإسكندرية و نقلت أسرتي و أغراضي، و استأجرت سكنًا، تم إبلاغي بأنه لازم ألغي كل ده وأرجع حالًا، يا أقعد ست أشهر في البيت. — Bassem Morsy (@BasemMorsy) ٩ يناير ٢٠١٩