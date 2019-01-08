ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على سموحة (صورة)

استعاد الأهلي ذاكرة الانتصارات بتغلبه على مضيفه سموحة 1-0، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه التونسي علي معلول الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 20 من ركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام مصر المقاصة، وتوقف رصيد سموحة عند 23 نقطة في المركز 8.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 41 نقطة من 16 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي يواجه المصري البورسعيدي في وقت لاحق اليوم.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: