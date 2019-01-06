تعرّف على موعد قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك (صورة)

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد إقامة المباراة المؤجلة بين الأهلي والزمالك في قمة الدوري المحلي يوم السبت 30 مارس أذار المقبل.

وقال الاتحاد المصري عبر صفحته على فيسبوك إن “المباراة المؤجلة من الجولة 17 ستقام في هذا الموعد على أن يتم تحديد الملعب بعد التشاور مع الجهات الأمنية”.

لجنة المسابقات تقرر إقامة مباراة القمة 30 مارس المقبل. ????⚪ pic.twitter.com/9Hj3J1DGU4 — EFA.eg (@EFA) ٦ يناير ٢٠١٩

كما قررت اللجنة برئاسة عامر حسين إقامة جميع مباريات فريق المصري البورسعيدي الداخلية والخارجية في استاد الإسماعيلية بدون جمهور عدا مباراتيه أمام الأهلي والزمالك سيستضيفهما استاد برج العرب بالإسكندرية وبدون جمهور أيضًا “ما لم تأت تعليمات جديدة في هذا الشأن من الجهات الأمنية”.

وأكدت اللجنة، التي أعلنت مواعيد مباريات الجولات المتبقية من عمر المسابقة حتى الجولة 26، أنه سيتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية بعد معرفة موقف الأندية المصرية المشاركة في بطولتي أفريقيا.

???? لجنة المسابقات تقرر إقامة جميع مباريات النادي المصري الداخلية والخارجية بستاد الإسماعيلية بدون جمهور عدا مباراتيه مع الأهلي والزمالك . pic.twitter.com/7iuRk6Z1Iz — EFA.eg (@EFA) ٦ يناير ٢٠١٩

وتأهل الأهلي والإسماعيلي إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بينما يمثل الزمالك فقط الأندية المصرية في كأس الاتحاد بعد تأهله للدور الثالث.

ويتصدر الزمالك المسابقة المحلية برصيد 41 نقطة من 16 مباراة متقدمًا بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بينما يحتل الأهلي حامل اللقب المركز السادس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.