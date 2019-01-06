موعد وتفاصيل حفل جائزة أفضل لاعب أفريقي 2018

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تفاصيل حفل توزيع جوائزه السنوية للعام المنصرم 2018، وأبرزها بالطبع جائزة أفضل لاعب أفريقي التي ينافس عليها النجم المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول الإنجليزي.

وسيتنافس صلاح مع زميله في النادي الإنجليزي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، هداف آرسنال، وسيتم إعلان الفائز بالجائزة في حفل بالعاصمة السنغالية دكار، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وصلاح، الفائز بالجائزة العام الماضي، الأوفر حظًا للاحتفاظ بها بعد قيادة ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا وتحقيق لقب هداف البريميرليغ وقيادة منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في روسيا.

ويأمل صلاح في تكرار إنجاز السنغالي الحاج ضيوف الفائز بالجائزة مرتين متتاليتين عامي 2001 و2022 وصمويل إيتو 2003 و2004 ويايا توريه 2011 و2012.

ونجح أوباميانغ الفائز بالجائزة عام 2015 في الحفاظ على ظهوره بين الثلاثة المرشحين النهائيين منذ 2014، ليظهر في القائمة النهائية مجددًا.

ويظهر ماني للمرة الثالثة على التوالي في القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة السمراء ويأمل أن يصبح ثاني سنغالي يفوز بالجائزة بعد ضيوف، خاصة وأن الحفل سيقام على أرضه وبين جماهيره.

وقال الكاف عبر موقعه على الإنترنت، إن رئيسه أحمد أحمد وصل دكار، يوم الأحد، بالفعل، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزة بجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2018 يوم الاثنين، على أن يعقد مؤتمر صحفي للفائزة بالجائزة بجانب مؤتمر صحفي آخر لرئيس الاتحاد.

وفي اليوم ذاته (الاثنين) ستقام مباراة استعراضية بين نجوم أفريقيا ومنتخب السنغال، الذي نجح في الوصول لدور الثمانية لكأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وسيبدأ يوم الثلاثاء (الذي سيشهد حفل جوائز أفضل لاعب) بمؤتمر صحفي للمرشحين الثلاثة، على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش (22:00 بتوقيت مكة المكرمة 21:00 بتوقيت القاهرة).

وسيشهد اليوم ذاته الكشف عن التشكيلة المثالية للعام وباقي الجوائز قبل أن ينتهي اليوم على أن يبدأ اليوم التالي (الأربعاء) صراع من نوع آخر بين مصر وجنوب أفريقيا على شرف تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحب تنظيمها من الكاميرون التي ستنظم نسخة 2021.

وسيعلن رئيس الكاف الدولة المنظمة للبطولة التي ستقام في يونيو/حزيران من العام الحالي في مؤتمر صحفي يبدأ الساعة 10:30 غرينتش يوم الأربعاء المقبل (13:30 بتوقيت مكة المكرمة 12:30 بتوقيت القاهرة).