أسباب اشتباك وطرد جنش والهاني سليمان بين شوطي مباراة الزمالك والاتحاد‎

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن النادي لن يدعم دفاع الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بناء على رغبة المدير الفني السويسري كريستيان غروس.

وكان الزمالك حقق انتصاره التاسع تواليًا بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة (3-1) على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:”لم نحسم الدوري بعد، وهذه هي المباراة الثانية في الدور الثاني، ولا تزال هناك مباريات مؤجلة، والدوري ما زال في الملعب، ونتعامل مع كل مباراة كبطولة”.

وعلّق على إمكانية معاقبة الحارس محمود جنش، قائلًا:”لا نعلن عن أي عقوبات أو مكافآت، وإذا كانت هناك عقوبات ستكون في الغرف المغلقة، وسنطّلع على تقرير المباراة، وإذا ثبُت تجاوز أي لاعب ستتم معاقبته”.

وتعرض محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك، للطرد في مباراة الاتحاد السكندري، بعد دخوله في مشادة عنيفة مع الهاني سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.

واندلعت المشادة بسبب سب الجمهور لوالدة “جنش”، وقام الهاني سليمان، حارس الاتحاد، بالاشتباك مع حارس الزمالك بعد خروجهما حيثُ وقعت اشتباكات بالأيدي بين الثنائي.

وعقب عودة الزمالك والاتحاد إلى غرف خلع الملابس، توجّه محمود عاشور، حكم المباراة، إلى الغرفتين ليُشهر بطاقته الحمراء في وجه جنش وفي وجه الهاني سليمان.

وتأكد غياب جنش عن مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري أمام بيراميدز.

وانتقل نجل رئيس الزمالك للحديث عن ميركاتو الفريق في يناير، مؤكدًا:”لا نريد تدعيم مركز الدفاع بناء على رغبة غروس، ولدينا أربعة مدافعين، وقد نطرح ملف ياسر إبراهيم مدافع سموحة بعد نهاية الموسم”.

وأضاف:”سنعلن عن التعاقد مع المهاجم المغربي خالد بوطيب بشكل رسمي، غدًا الأحد، بعد اجتماع اللاعب مع رئيس الزمالك في النادي، وسنعقد اجتماعًا مع جروس خلال الفترة المقبلة لبحث مصير الصفقة الثانية”.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عامًا، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

تصريحات أمير مرتضى منصور عقب فوز الزمالك على الاتحاد#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/JmZ6bCD1Ta — ON Sport (@ONsportEg) January 5, 2019

ولعب “بوطيب” طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو، وستراسبورج، قبل الانتقال إلى مالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالًا سجل بوطيب 17 هدفًا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.