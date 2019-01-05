ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري (صورة)

حقّق فريق الزمالك فوزًا صعبًا على حساب مضيفه الاتحاد السكندري بنتيجة (3-1) اليوم السبت، على ملعب برج العرب في الإسكندرية في الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري.

وسجل للزمالك عمر السعيد، ومحمود كهربا، ومحمود علاء، من ضربة جزاء بعد تقدم الاتحاد بهدف خالد الغندور، بعد مباراة شهدت 3 حالات طرد من نصيب: الهاني سليمان، ومحمود رزق ثنائي الاتحاد، ومحمود جنش حارس الزمالك.

والزمالك الفائز باللقب آخر مرة في موسم 2014-2015، رفع رصيده إلى 41 نقطة من 16 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وبفارق 17 نقطة عن الأهلي حامل اللقب الذي خاض 13 مباراة.

وظل رصيد الاتحاد 20 نقطة من 19 مباراة في المركز 12، بينما حقق الزمالك انتصاره التاسع على التوالي في المسابقة.

كما تصدَّر محمود عبد المنعم “كهربا” لاعب الزمالك قائمة هدافي الدوري، بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه.

وبهدف اليوم، أصبح رصيد كهربا 9 أهداف، في الصدارة، بالمشاركة مع حسام باولو لاعب الداخلية.

وفي وقت سابق اليوم واصل الإسماعيلي التراجع، وتعادل سلبيًا مع مستضيفه الداخلية في مباراة مؤجلة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 17 نقطة من 15 مباراة في المركز 15، أول مركز أعلى مراكز الهبوط، بينما بات رصيد الداخلية 20 نقطة من 18 مباراة في المركز العاشر.