الزمالك يعبر الاتحاد السكندري ويواصل التحليق على قمة ترتيب الدوري المصري

واصل فريق الزمالك، اليوم السبت، سلسلة انتصاراته، والتغريد على قمة ترتيب الدوري المصري، وتغلّب على مضيفه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة المحلية.

وبذلك، ارتفع رصيد الزمالك إلى 41 نقطة محلقًا في الصدارة، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

ونجح الاتحاد السكندري في إحراز هدف التقدم مع حلول الدقيقة 29 عن طريق خالد متولي.

ومع حلول الدقيقة 32 نجح الزمالك في إدراك التعادل عبر عمر السعيد، قبل أن يضيف محمود عبد المنعم “كهربا” الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وجاءت الدقيقة 91 ليحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء للزمالك نفذها محمود علاء في الشباك مسجلًا الهدف الثالث.

وشهدت المباراة طرد ثنائي الاتحاد، الهاني سليمان، ومحمد رزق، في الدقيقتين 48 و64، ومحمود جنش من الزمالك في الدقيقة 48 أيضًا.