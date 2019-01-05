أهداف مباراة الزمالك والاتحاد السكندري.. 3-1 لـ”الفريق الأبيض” (فيديو)

سجل خالد الغندور الهدف الأول لفريق الاتحاد السكندري في شباك الزمالك، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ19 بالدوري المصري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

في الدقيقة 30، بينية رائعة من تشوكا من قلب الملعب على حدود منطقة الجزاء وصلت إلى خالد قمر في الجهة اليسرى، مرر قمر عرضية أرضية رائعة إلى الخلف تركها تشوكا بطريقة رائعة لتصل إلى خالد الغندور الذي سدد كرة مقوسة رائعة من على حدود المنطقة مرت على يسار جنش مع محاولة من محمود علاء لإبعاد الكرة من على خط المرمى، لكن سكنت الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 32 يتعادل عمر السعيد للزمالك.. ركلة حرة مباشرة لفريق الزمالك نفذها كهربا طويلة من منتصف الملعب حولها عمر السعيد برأسية رائعة من على حدود المنطقة مرت على يمين الهاني سليمان بغرابة وسكنت الشباك.

هدف عمر السعيد في مرمى الاتحاد – هدف التعادل. pic.twitter.com/yaAiDagTc6 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 5, 2019

وفي الدقيقة 45 يسجل محمود عبدالمنعم “كهربا” الهدف الثاني للزمالك.. كرة طويلة من جنش وصلت إلى عمر السعيد الذي أرسل بينية رائعة وصلت إلى كهربا المنفرد بمرمى الهاني سليمان، انطلق كهربا بطريقة رائعة وأنهى الكرة بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة مرت على يسار الهاني سليمان وسكنت الشباك.

هدف محمود كهربا في مرمى الإتحاد – الهدف الثاني. pic.twitter.com/AZTXby6JQP — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 5, 2019

في الدقيقة 94 تستقبل شباك الاتحاد الهدف الثالث، تنفيذ رائع من محمود علاء لركلة الجزاء بعد تسديدة صاروخية سكنت أعلى يمين شباك الزنفلي.

هدف محمود علاء في مرمى الاتحاد – الهدف الثالث. pic.twitter.com/lFYHaXGoDw — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) January 5, 2019

ويسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته المتتالية في المسابقة في المباريات الأخيرة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات متتالية.

ويحتل الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 38 نقطة، حققها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في مباراتين والهزيمة في مباراة، فيما يتبقى له 3 مباريات مؤجلة، سجل لاعبو الزمالك 33 هدفًا في الدوري كأقوى خط هجوم حتى الآن، فيما استقبلت شباكهم 10 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادي عشر بجدول الترتيب، برصيد 20 نقطة، حققها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 8 والهزيمة في 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 20 هدفًا وسكنت شباكهم 30 هدفًا كأضعف خط دفاع في المسابقة.

تعتبر المباراة اليوم رابع مباريات الزمالك والاتحاد هذا الموسم، بعدما تقابلا في الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري، والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف، وخلال مباراتي دور الـ16 من البطولة العربية للأندية.