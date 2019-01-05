موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري اليوم في الدوري المصري

يلتقي نادي الزمالك منافسه الاتحاد السكندري، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل المباراة على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

وتلقى الزمالك نبأ سعيدًا، بعد انتظام التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن في التدريبات الجماعية بعد تعافيه بشكل كامل، كما شهد المران انتظام حازم إمام الظهير الأيمن الآخر.

وفاز الزمالك 5/1 في مباراة الذهاب، ثم تقابل الفريقان في دور الـ 16 من البطولة العربية، وفاز الزمالك ذهابًا 1/0، ثم فاز الاتحاد إيابًا 1/0، قبل أن يتأهل بركلات الترجيح 4/3.

وشهدت قائمة حلمي طولان مدرب الاتحاد لمواجهة الزمالك خروج الثنائي أحمد داوودا ورزاق سيسيه، بسبب الشرط الموجود في عقد الثنائي مع الزمالك، بعدم المشاركة محليًا في مباريات الفريقين.