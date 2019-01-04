رسميًا.. نادي الزمالك المصري يضم المغربي خالد بوطيب

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك المصري حصوله على توقيع المغربي خالد بوطيب مهاجم منتخب المغرب ونادي مالاتيا سبور التركي، للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب الذي وصل القاهرة اليوم الجمعة وحصل خلالها على توقيع اللاعب بعد إنهاء المفاوضات مع إدارة ناديه مؤخرا.

وقال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه سيعقد مؤتمر صحفي للكشف عن كافة تفاصيل التعاقد مع نجم منتخب المغرب وتقديمه إلى وسائل الإعلام.

ويعد بوطيب أول صفقات الزمالك الشتوية، حيث قال أمير في تصريحات صحفية إن الفريق سيكتفي بصم لاعب آخر أو الاقتصار على بوطيب.