هكذا سخر تركي آل الشيخ من فوز بيراميدز على النادي الأهلي في الدوري المصري (صورة)

سخر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز من النادي الأهلي، عقب فوز فريقه 2/1.

وقاد عبد الله السعيد فريقه الجديد “بيراميدز” للفوز على الأهلي 2-1 اليوم الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم في ثالث هزيمة لحامل اللقب هذا الموسم ما أدى لابتعاده أكثر عن المنافسة على البطولة.

ونشر “آل الشيخ” صورة له بقميص بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وكتب عليها:”الحمد لله ٣ نقاط من السادس” في إشارة إلى ترتيب النادي الأهلي في جدول الدوري المصري.

ووجَّه “آل الشيخ” رسالة إلى عبدالله السعيد نجم الفريق الجديد، قائلًا:”عبدالله السعيد..ربنا كبير”.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق اليوم التعاقد مع السعيد (33 عامًا) لاعب وسط الأهلي السعودي والأهلي المصري سابقًا في خامس صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية ليتمكن السعيد من قيادة الفريق للفوز على الأهلي في اليوم نفسه.

ورفع بيراميدز رصيده الى 33 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة من 13 مباراة في المركز السادس متراجعًا بفارق 14 نقطة عن الزمالك المتصدر.