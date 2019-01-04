ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على النادي الأهلي (صورة)

قاد عبدالله السعيد فريقه الجديد بيراميدز للفوز على الأهلي 2-1، اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ثالث هزيمة لحامل اللقب هذا الموسم، ما أدى لابتعاده أكثر عن المنافسة على البطولة.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق، اليوم، التعاقد مع السعيد (33 عامًا) لاعب وسط الأهلي السعودي والأهلي المصري سابقًا، في خامس صفقاته خلال فترة الانتقالات الحالية، ليتمكن السعيد من قيادة الفريق للفوز على الأهلي في اليوم نفسه.

منح المغربي وليد ازارو الأهلي هدف التقدم في الدقيقة 33 بعد تحرك هجومي رائع، بدأ بتمريرة متقنة من رمضان صبحي إلى التونسي علي معلول في الجهة اليسرى، الذي أرسل بدوره تمريرة عرضية متقنة استقبلها ازارو بضربة رأس رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

وتمكن محمد فاروق من إدراك التعادل لبيراميدز في الدقيقة 46، عندما استقبل عرضية من ركلة حرة مباشرة بضربة رأس سكنت شباك أحمد الشناوي الذي خرج من مرماه بشكل خاطئ.

وضاعف السعيد النتيجة بإحراز هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 56، بعد انطلاقة رائعة من البرازيلي كينو من الجهة اليسرى، قبل أن يرسل تمريرة عرضية استقبلها السعيد بتسديدة صاروخية في شباك الشناوي.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 33 نقطة من 16 مباراة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة من 13 مباراة في المركز السادس، متراجعًا بفارق 14 نقطة عن الزمالك المتصدر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: