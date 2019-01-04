عبدالله السعيد يقود بيراميدز لفوز تاريخي على النادي الأهلي في الدوري المصري (فيديو)

قاد عبد الله السعيد المنضم حديثًا لصفوف بيراميدز فريقه للفوز على النادي الأهلي 2 – 1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي المؤجلة من الجولة الـ8 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم الأهلي عن طريق آزارو من رأسية قوية قابلها في الدقيقة 35 ووضعها على يسار أحمد الشناوي.

وتعادل محمد فاروق لـ”بيراميدز” مع بداية الشوط الثاني قبل أن يُسجل عبد الله السعيد هدف الفوز لبيراميدز.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 33 نقطة، وظل في المركز الثاني، وله 3 مباريات مؤجلة، فيما تجمَّد رصيد الأهلي عند 24 نقطة، وله 4 مباريات مؤجلة.