أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز.. 1/2 لأبناء حسام حسن (فيديو)

تقدم وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي بهدف في شباك منافسه بيراميدز خلال المباراة التي تقام اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة (مؤجلة)، من الدوري المصري الممتاز.

وارتقى أزارو عاليًا وقابل عرضية علي معلول في الدقيقة 35 وحولها في مرمى بيراميدز.

هدف اول الأهلي في مرمى بيراميدز HD pic.twitter.com/0zF5LAWlpQ — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٤ يناير ٢٠١٩

وعادل محمد فارق النتيجة لصالح بيراميدز مع بداية الشوط الثاني بعد ارتقائه لمقابلة عرضية عبدالله السعيد في مرمى الشناوي.

بداية الشوط الثاني pic.twitter.com/ci8PQJmFiA — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٤ يناير ٢٠١٩

وأضاف عبدالله السعيد الهدف الثاني لنادي بيراميدز في الدقيقة 57 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

قووووووووووووووووووووووووووول الثاني اللعيب الفنان المهاري الحرااااااااق عبدالله السعيد في مرمى صغير مصر ” الأهلي ” HD استمتعوووووو صاروووخ لا يصد ولا يرد pic.twitter.com/pRVLpecfi0 — بيراميدز السعودية (@pyramids_sa) ٤ يناير ٢٠١٩

ويملك بيراميدز 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر، في حين يملك الأهلي 24 نقطة في المركز السادس.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة، على رأسها: سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن.

والمباراة هي الأولى للمدرب الجديد مارتن لاسارتي، القادم من أوروغواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن يوسف، قوله: “مباراة بيراميدز، ستكون صعبة وقوية للغاية”.