شاهد أغنية أوكا وأورتيغا لعبدالله السعيد لاعب بيراميدز قبل مباراة الأهلي (فيديو)‎

نشر نادي بيراميدز المصري أغنية خاصة بلاعبه الجديد عبدالله السعيد، الذي أعلن تعاقده اليوم معه، قادمًا من الأهلي السعودي.

وكلمات الأغنية مقتبسة من أغنية شعبية مصرية “العب يالا”.

وأعلن بيراميدزتعاقده مع عبدالله السعيد، ليكون خامس صفقات النادي الشتوية الحالية.

ويملك بيراميدز 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر، في حين يملك الأهلي 24 نقطة في المركز السادس.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة، على رأسها: سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن.

والمباراة هي الأولى للمدرب الجديد مارتن لاسارتي، القادم من أوروغواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام.

وقد يشارك عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الجديد أمام الأهلي، ناديه السابق، بعدما أعلن بيراميدز ضمه.