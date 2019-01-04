القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز والمعلقون

يلتقي النادي الأهلي منافسه بيراميدز، اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة (مؤجلة)، من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة على قناة النيل الرياضية، وOn Sport HD، بصوت المعلق مدحت شلبي وأيمن الكاشف.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويملك بيراميدز 30 نقطة من 15 مباراة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن الزمالك المتصدر، في حين يملك الأهلي 24 نقطة في المركز السادس.

ويعاني الأهلي من غيابات مؤثرة، على رأسها: سعد سمير ومحمد نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن.

والمباراة هي الأولى للمدرب الجديد مارتن لاسارتي، القادم من أوروغواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن يوسف، قوله: “مباراة بيراميدز، ستكون صعبة وقوية للغاية”.

وقد يشارك عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الجديد أمام الأهلي، ناديه السابق، بعدما أعلن بيراميدز ضمه، اليوم الجمعة.