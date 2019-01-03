الإسماعيلي يرفض انتقال محمود متولي للنادي الأهلي المصري

حدّد الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، موقفه من انتقال مدافعه محمود متولي، للنادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال نهاد حجاج، المستشار القانوني للإسماعيلي، في تصريحات إذاعية: “الإسماعيلي لم يتلقّ حتى الآن، أي عروض رسمية من الأهلي للتعاقد مع محمود متولي في يناير”.

وأضاف حجاج، “حتى لو قدّم الأهلي عرضًا رسميًا للتعاقد مع محمود متولي، لا يمكن أن يوافق النادي على بيع اللاعب، خاصة في ظل موقف الفريق الصعب بجدول الدوري الممتاز، وقيد اللاعب في القائمة الأفريقية”.

وتابع: “إيجاد بديل مميز لأي لاعب يرحل عن الفريق صعب للغاية خاصة في فترة الانتقالات الشتوية، الإسماعيلي بحاجة للتعاقد مع لاعبين مميزين وليس بيع لاعبيه، صفقتي محمود دونغا وشلونغو تمثلان إضافة قوية للفريق”.

ومن جانب آخر، تلقى الأهلي فاكسًا رسميًا خلال الساعات الأخيرة، من اتحاد الكرة، أخطره فيه بضرورة دفع 7 ملايين جنيه مستحقات متأخرة للجبلاية؛ للموافقة على قيد صفقاته الجديدة.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه للقلعة الحمراء، ضرورة دفع المستحقات المتأخرة، حتى يمكن قيد الصفقات الجديدة قبل مواجهة فريقه أمام بيراميدز، المقررة غدًا الجمعة.

ويسعى الأهلي لقيد صفقاته الجديدة: رمضان صبحي ومحمد محمود ومحمود وحيد؛ لإمكانية المشاركة في مباراة الغد أمام بيراميدز.