مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المعار إلى طلائع الجيش مطلوب في هولندا وفرنسا

دخل مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك المصري المعار إلى طلائع الجيش، في حيز اهتمام أندية هولندية مثل أوترخت، وأيندهوفين، بالإضافة إلى عدد من الأندية الفرنسية، التي ستقوم بمراقبته خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة “فرانس فوتبول الفرنسية تقريرًا قالت فيه، إن المصري مصطفى محمد مهاجم طلائع الجيش المعار من الزمالك يسير على خطى نجوم المنتخب المصري محمد صلاح وتريزيجيه المتواجدين في أوروبا، بعد اهتمام من أندية هولندية وفرنسية بخدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح جعل عددًا من أندية القارة العجوز تنظر إلى البطولة المحلية في مصر من أجل اكتشاف مواهبها المميزة.

وقالت الصحفية الفرنسية إن مصطفى محمد أظهر مستوى رائعًا خلال الموسم الحالي يجعله يستحق اللعب مع المنتخب الأول في الفترة المقبلة، مع تألقه في الدوري المحلي ومع المنتخب الأولمبي.

وانتقل مصطفى محمد معارًا من الزمالك إلى طلائع الجيش في الصيف الماضي بعدما مثل فريق طنطا، الموسم قبل الماضي، ولم يبد ممانعة في وقت سابق حال عودته إلى صفوف الزمالك في يناير الجاري.