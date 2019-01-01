موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

يسابق الأهلي، حامل اللقب، الزمن لتجهيز قوته الضاربة قبل مواجهة بيراميدز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة، وصفها محمد يوسف المدرب المساعد بأنها “مواجهة بست نقاط”.

وستكون المباراة الاختبار الأول للمدرب الجديد مارتن لاسارتي القادم من أوروغواي، بعدما تعاقد معه الأهلي مؤخرًا لعام ونصف العام.

وشاهد لاسارتي، البالغ 57 عامًا، مدرب ريال سوسيداد الإسباني والوصل الإماراتي السابق العديد من الشرائط الخاصة بمباريات بيراميدز؛ للوقوف على كافة التفاصيل الفنية ونقاط الضعف والقوة لدى المنافس.

وتولى يوسف مسؤولية بطل أفريقيا ثماني مرات مؤقتًا، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون عقب الخروج من كأس العرب للأندية الأبطال، والخسارة في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ونقل موقع الأهلي على الإنترنت عن يوسف، قوله: “مباراة بيراميدز ستكون صعبة وقوية للغاية.

“ستكون مواجهة مع منافس على المراكز الأولى بجدول الترتيب، وهو ما يعني أن الفوز بها يمنح الفريق ست نقاط، حيث سيحرم المنافس من ثلاث نقاط في مشواره بالدوري”.

وأضاف: “الأهلي يتطلع لتحقيق الفوز من أجل استعادة الانتصارات بعد التعادل مؤخرًا أمام الداخلية، وخسارة نقطتين مهمتين في مشوار الفريق بالمسابقة المحلية”.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، مقابل 30 نقطة لبيراميدز من 15 مباراة.

ويتصدر الزمالك المسابقة برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

ويسعى الجهاز الطبي للأهلي لتجهيز المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق؛ من أجل اللحاق بمواجهة بيراميدز.

وغاب أزارو عن مران الفريق الجماعي، يوم الإثنين؛ بسبب ارتفاع في درجة حرارته ومعاناته من نزلة برد شديدة.

من جانبه، قال خالد محمود، طبيب الفريق، إن أزارو حصل على أدوية ومسكنات لخفض الحرارة.

وأضاف أن فرص لحاق أزارو بمباراة بيراميدز تبقى قوية للغاية، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي قبل انطلاق تدريبات الفريق اليوم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة، يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوي، وتنطلق الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناتي “أون سبورت” و”نايل سبورت” على النايل سات.