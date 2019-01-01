أمير مرتضى منصور يكشف أسباب تأخر صفقات نادي الزمالك الشتوية

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك أسباب تأخر الإعلان عن صفقات الفريق المنتظر الإعلان عنها، في يناير 2019 الجاري.

وقال أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي على إنستغرام :” لم يكن المقصود من التأخير عن إعلان صفقات يناير هو تصدير القلق للجماهير، أو اللعب بمشاعرهم فالتأخير لعدة أسباب أهمها عدم تشتيت لاعبي الفريق المرحلة الحالية بتلك الأخبار، خاصة أننا نطمح للفوز بالمباريات القادمة لمواصلة الانتصارات بالمشوار المحلي والأفريقي”.

وتابع :”الانتهاء من المرحلة الأولى، وهو التحضير للصفقة بخلو مكان لأجنبي بقائمة الفريق بخروج اللاعب كاسونجو على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مقابل ٨ ملايين جنيه، والاستفادة ماديًا من إعارته بعد موافقة الجهاز الفني، وتلبية لرغبة اللاعب في خوض التجربة بالوحدة السعودي”.

وواصل :”سوف يتم الإعلان عن اسم اللاعب الجديد في أقرب فرصة، وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بانتقاله لصفوف الفريق”.

“السرية و التكتم هو أسلوب إدارة الكرة منذ بداية الموسم بشكل عام، وأيضًا بسبب رغبة النادي في التفاوض، وحسم التعاقد مع اللاعب وناديه مباشرة دون أي مزايدات من بعض الوكلاء أو ضغوط إعلامية قد تزيد من قيمة الصفقة”.

وأتم :”كما صرحنا قبل ذلك التدعيمات سوف تكون في أضيق الحدود، وبالتنسيق الكامل مع المدير الفني، وستكون إضافات قوية يستفيد منها الفريق في مشواره.”.

وتشعر جماهير نادي الزمالك بالقلق، إزاء تأخر الإعلان عن دعم صفوف الفريق مع انطلاق سوق الانتقالات الشتوية، بخلاف دعم المنافس الأهلي صفوفه بصفقات قوية أمثال رمضان صبحي ومحمد محمود وجيرالدو.