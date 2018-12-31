رمضان صبحي يكشف كواليس عودته للنادي الأهلي المصري

كشف رمضان صبحي، لاعب وسط نادي هارسفيلد الإنجليزي، والمعار للنادي الأهلي المصري حتى نهاية الموسم الحالي، كواليس عودته لصفوف القلعة الحمراء، بداية من فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ غدًا.

وقال رمضان صبحي في تصريحات للموقع الرسمي: “المفاوضات بدأت معي منذ شهر نوفمبر الماضي، محمد فضل مدير التعاقدات السابق وحسام غالي منسق قطاع الكرة السابق بذلا جهدًا كبيرًا خلالها، الأيام الماضية شهدت تجدد المفاوضات معي قبل أن تبدأ المخاطبات بين الأهلي وهدرسفيلد”.

وأضاف: “الأهلي هو بيتي ولا يمكن أن أتأخر في العودة إليه في أي وقت، لم أتردد نهائيًا في قبول العودة من جديد، مسؤولو هدرسفيلد اعترضوا في البداية على رحيلي قبل أن أتدخل وأقنعهم بقبول الفكرة لرغبتي في العودة، تلقيت عدة عروض ولكن الأولوية كانت لبيتي، وسأبذل قصارى جهدي خلال فترة تواجدي في الأهلي لإسعاد الجماهير وعودة الفريق إلى مساره الطبيعي”.

وتابع صبحي: “عودتي هدفها الأول والأساسي هو تحقيق البطولات مع الأهلي، وأن أُقدِّم كل ما يطمح له جمهورنا ثم العودة إلى أوروبا من جديد، حظوظنا كبيرة في التتويج بلقب الدوري، وكذلك المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، فالمشوار ما زال طويلًا”.

وأشار صبحي إلى وجود لاعبين كبار إلى جانب الصفقات الجديدة مع العناصر الشابة، يجعل الأهلي يملك كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على التتويج بالبطولات، لافتًا إلى أن قرعة الأهلي في المجموعات متوازنة، وأن الفريق يمتلك خبرات كبيرة لتقديم عروض قوية وتخطي دور المجموعات، وأنه جاهز تمامًا للمشاركة مع الفريق، ويتدرب بقوة خلال الفترة الماضية وينتظر فقط إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات.

وأردف رمضان: “شكل الأهلي سيكون أفضل خلال الدور الثاني من الدوري، وكذلك في بطولة أفريقيا بعد التدعيمات التي تمت خلال الفترة الأخيرة، العناصر المنضمة للفريق إلى جانب أصحاب الخبرات مع عودة المصابين للمشاركة، كل ذلك سيفيد الأهلي وسيكون له التأثير الكبير في تقديم عروض قوية في مختلف البطولات”.

وعن مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي، قال: “وجوده يمثل حافزًا للجميع، تحدث مع الجميع عن أهمية التركيز الشديد والاجتهاد في الملعب لتحقيق الانتصارات”.

غرامة على الأهلي والداخلية

في سياق ذي صلة، فرض الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، غرامات مالية على ناديي الأهلي والداخلية؛ بسبب الأحداث التي وقعت في لقاء الفريقين ببطولة الدوري العام، مساء السبت الماضي.

وقررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، في اجتماعها اليوم، “توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 30 ألف جنيه، من بينها 20 ألفًا، لما بدر من جمهوره من سلوك غير رياضي ضد حكم مباراة فريقه أمام الداخلية، و10 آلاف للاعتراض على الحكم في المباراة نفسها”.

كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي الداخلية قيمتها 15 ألف جنيه، من بينها 10 آلاف جنيه؛ بسبب إلقاء الكرات داخل الملعب أثناء اللعب في المباراة نفسها، 5 آلاف جنيه لتسرّب أعداد زائدة عن العدد المسموح بتواجده في المباراة.

على جانب آخر، كشف النادي الأهلي عن تواجد الثنائي رمضان صبحي والأنغولي جيرالدو، ضمن صفوف الفريق الأحمر في لقاء بيراميدز، الجمعة المقبلة، في بطولة الدوري العام.