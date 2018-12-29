النادي الأهلي المصري يحسم موقفه من التعاقد مع البرازيلي سانفيزو (صور)

ردّ النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، على التقارير الصحفية، التي انتشرت خلال الساعات الماضية وأكدت حصول النادي رسميًا، على توقيع المهاجم البرازيلي سانفيزو لاعب نادي “كويريتاريو” المكسيكي.

وكانت تقارير مكسيكية، قد أكدت خلال الساعات الماضية، أن النادي الأهلي، نجح في الحصول على توقيع المهاجم البرازيلي سانفيزو، لينضم لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “contrareplica”، أن كاميلو سانفيتزو صاحب الـ 30 عامًا سيتقاضى 4.3 مليون دولار، أي ما يوازي 85 مليون جنيه مصري سنويًا مع النادي الأهلي.

وقال مصدر داخل الأهلي خلال تصريحات لشبكة “إرم نيوز”:”ترددت أنباء مفاوضات الأهلي مع اللاعب خلال الأيام الماضية، وتم نفي الأمر، فكيف نحصل على توقيع اللاعب رسميًا، ولا توجد مفاوضات من الأساس”.

وأضاف:”الأهلي يمتلك حاليًا 5 لاعبين أجانب، وسيرحل منهم المالي ساليف كوليبالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وسيقوم النادي بقيد الأنغولي جيرالدو بديلًا له، ولا يحق لنا التعاقد مع لاعب أجنبي آخر”.

وتابع المصدر:”مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق أبدى تمسكه باستمرار الرباعي الأجنبي: المغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، والأنجولي جيرالدو، ولن يرحل أيٌّ منهم في يناير”.

ومن جانب آخر حضر الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وجهازه المعاون مران الفريق صباح اليوم والذي شهد مشاركة اللاعبين المستبعدين من مواجهة الداخلية.

وتواجد لاسارتي برفقة مساعديه سابستيان مدرب الفريق، وأليخاندرو مخطط الأحمال، على دكة ملعب التتش لمتابعة مران الغائبين عن مباراة الداخلية.

يذكر ان الأهلي يستعد لمواجهة الداخلية في السادسة مساء اليوم السبت على ستاد بترو سبورت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، ويقود لاسارتي مران الأهلي للمرة الأولى غدًا الأحد، حيث وصل المدرب الجديد برفقة مساعديه إلى القاهرة أمس لبدء رحلتهم التدريبية مع الفريق.