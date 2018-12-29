مصرع المعلق الرياضي المصري محمد السباعي في حادث سير (صور)

لقي الإعلامي المصري والمعلّق الرياضي، محمد السباعي، مصرعه، صباح اليوم السبت، إثر حادث سير أليم بسيارته.

وحرص عدد من اللاعبين ونجوم الإعلام الرياضي على نعي الراحل، والدعاء له بالرحمة.

وكتب أحمد حسام “ميدو” نجم المنتخب الوطني السابق عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”:”لاحول ولا قوة إلا بالله.. حزنت جدًا لسماع خبر وفاة الأستاذ القدير محمد السباعي.. الله يرحمه، كان رجلًا محترمًا، وعلاقته طيبة مع الجميع، وكان معلقًا مميزًا”.

ونعاه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قائلًا:”لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأستاذ محمد السباعي الإعلامي المحترم في ذمة الله.. اللهم اغفر له، وارحمه، وأدخله فسيح جناتك”.

كما نعاه المعلّق الرياضي بلال أحمد علام قائلًا:”إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الزميل الجميل محمد السباعي، وأسكنه فسيح جناته.. اللهم أسكنه جنات النعيم.. وأبدله دارًا خيرًا من داره.. ربنا يصبّر أهله ومحبيه على فراقه.. الله يرحمك يا محمد”.

وبدأ الراحل حياته العملية في القناة السادسة في التلفزيون المصري العام 1995، وإذاعة “الشباب والرياضة” العام 2000، وشارك بتقديم البرامج الرياضية بقنوات “دي إم سي سبورت، والحياة، دريم”.