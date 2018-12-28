نادي الزمالك يتخطى بتروجيت ويُحلق منفردًا في صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

سجل محمود عبدالمنعم (كهربا) هدفًا رائعًا، بعد لمسة جمالية من يوسف إبراهيم (أوباما) خلال فوز الزمالك 2-صفر على بتروجت، ليحقق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ومرر أوباما كرة ذكية وصلت إلى كهربا الذي سدد الكرة من فوق الحارس، ليفتتح التسجيل في الدقيقة 23.

ورفع كهربا رصيده إلى ثمانية أهداف في صدارة ترتيب الهدافين بالدوري، بالتساوي مع زميله المدافع محمود علاء وحسام سلامة (باولو) مهاجم الداخلية وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

وحصل مصطفى فتحي على ركلة جزاء مثيرة للجدل في الشوط الثاني، ضاعف منها التونسي فرجاني ساسي التقدم.

ورفع الزمالك رصيده إلى 38 نقطة من 15 مباراة بفارق ثماني نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه، بينما يقبع بتروجت في المركز قبل الأخير.