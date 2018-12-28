موعد مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم في الدوري المصري

يستقبل نادي الزمالك منافسه بتروجيت، لحساب الجولة الثامنة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت على قناتي النيل الرياضية، وOn Sport HD.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 14 مباراة (فاز 11، وتعادل مرتين، وخسر مرة)

في المقابل، يملك بتروجيت 15 نقطة من 17 مباراة في المركز السابع عشر.

وفي آخر 10 مباريات بين الفريقين، حقق الزمالك الفوز 7 مرات، في حين تعادل 3 مرات، ولم يحقق بتروجيت الفوز في أي مباراة.

وأكد المدرب السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للزمالك للاعبيه على ضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.