النادي الأهلي المصري ينفي وجود مفاوضات مع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي

نفى النادي الأهلي ما تردد بشأن مفاوضاته مع لاعب العين الإماراتي حسين الشحات، وإمكانية انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، اليوم الخميس، قال فيه: “سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه، وإن مفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية.”

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت موافقة حسين الشحات على الانتقال إلى الأهلي، وتتبقى فقط موافقة مسؤولي العين.

وفيما يلي نص بيان النادي الأهلي:

‎الأهلي ينفي الكلام المغلوط بخصوص اللاعب حسين الشحات.

إدارة النادي تؤكّد أن بعض ما تناولته المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك من عروض خاصة بانتقال حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، إلى الأهلي، حديث مغلوط. وأنه لم يصدر عن النادي أو أيٍ من مسؤوليه أي تصريحات في هذا الشأن. وأن سياسة الأهلي ثابتة على مدار تاريخه، وأن مفاوضات ضم أي لاعب تجري من خلال القنوات الشرعية، وعندما تنتهي يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المنابر الإعلامية المملوكة للنادي.

كما أنّ البعض تناول سفر وفد من الأهلي لإنهاء بعض الأمور المتعلقة بضم حسين الشحات، وهو كلام غير دقيق، واجتهاد يسأل عنه صاحبه.‎