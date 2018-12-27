رمضان صبحي ينتقل للنادي الأهلي المصري مقابل 800 ألف دولار

نجح مسؤولو النادي الأهلي المصري، في إنهاء صفقة التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب وسط هارسفيلد الإنجليزي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بداية من فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “نادي هارسفيلد وافق على انتقال رمضان صبحي للأهلي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، قابلة للتمديد وفقًا لما يقدمه اللاعب مع القلعة الحمراء، في الفترة المقبلة”.

وأضاف المصدر أن “نادي هارسفيلد سيحصل على 800 ألف دولار، مقابل انتقال رمضان صبحي للأهلي كإعارة لمدة 6 أشهر فقط، ومن المقرر أن يعود اللاعب للقاهرة وينتظم في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، وقد يشارك في لقاء بيراميدز، بعد قيده في القائمة المحلية”.

ومن جانب آخر أعلن نادي إنبي، تأجيل انتقال حمدي فتحي لأي نادٍ إلى نهاية الموسم الجاري بسبب ضعف العرض الذي تقدم به الأهلي إلى إدارة النادي البترولي لضم اللاعب.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي إن ملف رحيل حمدي فتحي قد أُغلق، وتم عقد اجتماع من قبل علي ماهر، المدير الفني للفريق مع اللاعب بحضوره من أجل مطالبته بمزيد من التركيز خلال المرحلة المقبلة.

كما أوضح مدير الكرة بإنبي أن اللاعب أكد أنه متواجد في نادٍ كبير وسيبذل مزيدًا من الجهد مع الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.