تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي من هيدرسفيلد للنادي الأهلي المصري

بات رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، على بعد خطوة واحدة من العودة لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي، لإرم نيوز: “الأهلي أنهى اتفاقه مع رمضان صبحي، ووكيل أعماله نادر شوقي على العودة لصفوف الفريق، في يناير، ويبقى المقابل المادي للصفقة الذي يحسم مع إدارة هيدرسفيلد خلال ساعات.

وأضاف المصدر: “إدارة هيدرسفيلد طلبت 5 ملايين جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على انتقال رمضان صبحي لصفوف الأهلي كإعارة لمدة موسمين، خاصة أن اللاعب يرغب في العودة لمصر، من أجل المشاركة بشكل أساسي، واستعادة مستواه الفني، قبل أن يعود لإنجلترا مرة أخرى لاستكمال مشواره الاحترافي”.

وتابع: “الأهلي يسعى حاليًا لإنهاء الصفقة مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني فقط، خاصة أن اللاعب سينتقل لمدة موسمين فقط، كإعارة وليس انتقالًا نهائيًا، ويستخدم الأهلي ورقة موافقة اللاعب كضغط على إدارة النادي الإنجليزي لتخفيض المبلغ”.

من جانبه قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: “زوجة رمضان صبحي، حبيبة إكرامي شقيقة حارس الأهلي شريف إكرامي، قامت بتحويل أوراقها من الجامعة الإنجليزية إلى الجامعة المصرية، وهو مؤشر قوي على عودة اللاعب من جديد للأهلي في الفترة المقبلة، بنسبة تفوق الـ90 في المئة، رمضان صبحي سيعود للأهلي، ولكن بشرط الاتفاق على المبلغ المادي لإنهاء التفاصيل الأخيرة”.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المفاوضات مع رمضان صبحي ما زالت جارية في خطوات متقدمة وعندما تنتهي هذه المفاوضات بالشكل النهائي سوف يتم الإعلان عنها رسميًا”.

“أما بخصوص ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات الفيس بوك بشأن إتمام الصفقة كلام مغلوط ولم يصدر عن النادي أية تصريحات في هذا الشأن”.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن التعاقد رسميا مع محمود وحيد لاعب المقاصة ومحمد محمود لاعب وادي دجلة و الأنجولي جيرالدو لاعب أول أغسطس.

ومن جانب آخر رد فرج عامر رئيس نادي سموحة على الأنباء التي ترددت، عن مفاوضات الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أندية القمة تسعى لشراء حسام حسن كلام جرائد، والتأكيد على الحصول على توقيعه مجرد تحصيل حاصل؛ لأن عقده مع سموحة ممتد سنتين ونصف السنة، وللأسف ليس له بديل لدينا على الإطلاق”.

وأضاف: “المفاجأة أن نادي القمة لا يريد أن يدفع إلا ٢٠ مليون جنيه طبقًا لما هو مكتوب في الجريدة، وإعارة بعض اللاعبين وهذا مستحيل؛ لأنه اشترى مهاجمًا ناشئًا بما يقارب من ٥٠ مليون جنيه، وسموحة لن يستغني عنه إلا في نهاية الموسم وبالقيمة نفسها التي سوف تدفع على الأقل في حسين الشحات أو من يماثله، حسام حسن أفضل مهاجم في مصر على الإطلاق، وموهبة لن تتكرر كثيرًا والكلام نفسه ينطبق على ياسر إبراهيم الذي تسعى الأندية نفسها لشرائه”.

وتابع: “سموحة لا يغالي ولا ينتهز الفرصة، وإن كان هذا حقًا مشروعًا، ولكن يرغب المعاملة بالمثل وفي نهاية الموسم حتى لا نهدم الفريق من فضلكم، أرجو ألا تمشي أندية القمة على جثتنا”.