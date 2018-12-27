محمد صلاح ينجو من الإيقاف أمام آرسنال ومانشستر سيتي

قالت تقارير صحافية إنجليزية إن النجم المصري محمد صلاح حصل على براءة من تهمة التحايل للحصول على ركلة جزاء، خلال مباراة ليفربول ونيوكاسل أمس، في الدوري الإنجليزي.

وبحسب BBC فإن الاتحاد الإنجليزي برأ اللاعب من تهمة التمثيل بناء على تقرير اللجنة التي تتابع هذه الحالات.

كان تقارير أشارت إلى أن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي قد يخسر هدافه المصري محمد صلاح خلال مواجهتي آرسنال ومانشستر سيتي الأسبوع المقبل للإيقاف.

وسحق ليفربول ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة، يوم الأربعاء، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة من 19 مباراة ويمدد صدارته بانتصاره الثامن على التوالي.

وسقط سيتي المتصدر السابق 2-1 أمام مستضيفه ليستر سيتي ليتأخر بسبع نقاط عن ليفربول بعد الخسارة الثالثة في أربع مباريات، ويترك فريق المدرب يورغن كلوب في موقف قوي لحصد أول لقب في الدوري منذ 1990.

وكان الهدف الثاني بين الرباعية من نصيب صلاح إذ سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 47، لكن أظهرت الإعادة التلفزيونية أن بول داميت مدافع نيوكاسل ارتكب مخالفة خفيفة ضد المهاجم المصري لا تستدعي احتساب ركلة جزاء.

وأشارت صحيفة “صن” البريطانية إلى أن الجماهير انتقدت صلاح واتهمته بادعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء.

لكن الصحيفة ذاتها قالت إن لجنة بالاتحاد الإنجليزي ستجتمع يوم الخميس لتقرير ما إذا كان الحكم “غراهام سكوت” قد “خُدع” عندما منح ركلة الجزاء لصلاح.

وقال رافا بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد: “ركلة جزاء خفيفة غيرت كل شيء ، والآن يجب أن أشرح سبب اهتزاز شباكنا أربع مرات”.