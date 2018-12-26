اتحاد الكرة يلجأ لـ”كاف” لإنقاذ مسابقة الدوري المصري.. تعرّف على التفاصيل

قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن مباراة الأهلي وسموحة، المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدوري، أصبحت مهددة بالتأجيل مجددًا.

وأضاف عامر حسين في تصريحات إذاعية: “الأهلي سيواجه الداخلية يوم 29 ديسمبر ثم يلعب ضد بيراميدز وسموحة يومي 4 و8 يناير المقبل”.

وتابع: “هاني أبو ريدة، رئيس الجبلابة، على تواصل مستمر مع مسؤولي الكاف؛ لإقناعهم بإقامة مباراة الأهلي الأولى، بدوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، يوم 12 يناير المقبل، وليس 11 من الشهر ذاته”.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أنه يحاول بهذه الخطوة إنقاذ مباراة الأهلي وسموحة، حتى لا تتعرض للتأجيل مرة أخرى، مؤكدًا أن أي تعديل جديد من الممكن أن يربك جدول المسابقة.

من جهة أخرى، رفض نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، انتقال باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم لصفوف سموحة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

وقال باسم، في تصريحات صحفية: “أنا متواجد في مصر حاليًا، بعد فسخ تعاقدي مع لاريسيا اليوناني بالتراضي، أتدرب خارج النادي في إحدى صالات الجيم حتى أحافظ على لياقتي البدنية؛ لأكون جاهزًا للتواجد مع الزمالك في يناير”.

وأضاف: ” قررت البقاء مع الزمالك في الفترة المقبلة بعد رفض رئيس النادي رحيلي عن الفريق لسموحة في يناير، كما أن فرج عامر، رئيس سموحة، أدلى بتصريحات إذاعية أكد فيها عدم حاجة الفريق السكندري لوجودي، ولا يسعني إلا البقاء مع الزمالك على أمل الحصول على فرصة لخدمة الكيان الذي أعشقه”.