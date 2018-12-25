اتحاد الكرة: الدوري المصري سينتهي بعد أمم أفريقيا 2019

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن الدوري الممتاز للموسم الحالي سينتهي في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب 2019 على أقصى تقدير، وهو موعد يأتي عقب نهاية منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام الصيف المقبل.

وتتنافس مصر مع جنوب أفريقيا على استضافة كأس الأمم 2019، بعد قرار الاتحاد الأفريقي للعبة سحب تنظيم البطولة من الكاميرون؛ بسبب التأخير في الاستعدادات ولدواعٍ أمنية. وستستضيف الكاميرون النسخة التالية في 2021.

وأضافت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري أن “تأخر انتهاء الدوري يأتي بسبب ضغط المباريات سواء في البطولات الأفريقية التي يشارك فيها الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا، والزمالك في كأس الاتحاد الأفريقي”.

وقال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري، إنه من المستحيل إنهاء الدوري قبل بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في الفترة من 15 يونيو/ حزيران وحتى 13 يوليو/ تموز، وإن الأقرب هو إنهاء المسابقة في شهر يوليو أو أغسطس.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد المصري، اليوم: “نلتمس العذر للجنة المسابقات برئاسة عامر حسين هذا الموسم؛ بسبب كثرة البطولات التي تشارك فيها الأندية”.

وسيتم في التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل حسم الدولة المنظمة لكأس الأمم 2019، التي ستكون موسعة بمشاركة 24 فريقًا وذلك لأول مرة، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي والمقرر انعقاده في دكار بالسنغال، وذلك بعد مراجعة العرضين والقيام بزيارات تفتيش.