آخر تطورات صفقات النادي الأهلي المصري الشتوية

يدرس النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، التراجع عن التعاقد مع محمود مرعي، مدافع نادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، رغم الحصول على توقيع اللاعب.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “الأهلي حصل على توقيع محمود مرعي، ودجلة موافق على إتمام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، لكن النادي يدرس بجديه التراجع عن الصفقة”.

وأضاف شوبير: “الأهلي يفضل لاعبًا صاحب خبرة دولية، خاصة أنه يرغب في الفوز ببطولة أفريقيا، ومحمود مرعي لاعب صغير السن، وسيحتاج وقتًا طويلاً للتأقلم مع الفريق”.

وعن صفقة حسين الشحات قال شوبير: “المقابل المادي هو الأزمة الوحيدة التي تقف حائلًا لانتقال الشحات إلى الأهلي، اللاعب يرغب في الاتنقال للقلعة الحمراء لكن المقابل المادي الذي يطلبه العين يعيق ذلك الأمر”.

وفي الإطار ذاته، دخل الأهلي في مفاوضات مع إسلام جابر لاعب الداخلية ومنتخب مصر الذي وصفه خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب بخليفة محمد صلاح.

ويأتي اهتمام الأهلي بالتعاقد مع إسلام جابر بعد تألقه مع الداخلية ببطولة الدوري الممتاز ومنتخب مصر، وإشادة الجهاز الفني للفريق الأحمر به، إذ يمتلك اللاعب مهارة المراوغة بجانب سرعته بالكرة ودونها.

ويسعى الأهلي لتدعيم الجانب الهجومي باللاعب خاصة بعد دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات جادة معه لضمه لصفوف الفريق بعد إشادة حسام حسن به.

إلى ذلك، يسعى الأهلي إلى الاطمئنان على لاعبيه العائدين من الإصابة قبل خوض ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسيلتقي الأهلي يوم السبت مع الداخلية قبل اللعب مع بيراميدز في الرابع من يناير/ كانون الثاني.

وسيتقابل بعد ذلك مع إنبي في مباراة لم يتحدد موعدها بعد.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي، إنه سيتابع اليوم حالة اللاعبين الذين غابوا عن مران الفريق الجماعي خلال الفترة الماضية للإصابة وخضعوا لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وأضاف لموقع الأهلي على الإنترنت “سيخضع الخماسي وليد سليمان وصلاح محسن وسعد سمير ومحمد نجيب ورامي ربيعة لفحص طبي اليوم قبل انطلاق مران الفريق عصرًا على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الداخلية”.

واشتكى سليمان من إصابة في كاحل القدم خلال الفترة الأخيرة إلى جانب حالة الإجهاد التي تعرَّض لها فيما تعرَّض سعد سمير لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

ويعاني صلاح محسن إصابة في العضلة الضامة كما تعرَّض ربيعة لإصابة في اليد.

وتعافى نجيب من إصابة تعرَّض لها بقطع في الرباط الداخلي للركبة وسيتحدد اليوم موعد مشاركته في المران الجماعي بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ويحتل الأهلي المركز السابع برصيد 23 نقطة من 11 مباراة بينما يتصدر غريمه الزمالك المسابقة برصيد 35 نقطة من 14 مباراة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الثاني الذي خاض 15 مباراة.