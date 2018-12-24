لماذا اعتذر مدحت شلبي لجماهير النادي الأهلي المصري؟ (فيديو)

قدّم الإعلامي مدحت شلبي اعتذاره الاثنين، إلى جماهير النادي الأهلي المصري، عما صدر عنه مؤخرًا في آخر ظهور له على قناة “بيراميدز” الرياضية.

وأوضح شلبي خلال لقائه مع برنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي إم سي”، إن جمهور النادي الأهلي غير راضٍ على الإطلاق عما يتعرض له لاعبوه، موضحًا أنه يحتاج إلى تدعيم كامل في كافة جوانبه من أجل عودتها إلى مكانتها الطبيعية من جديد.

وأضاف مدحت شلبي أن الأهلي هو سبب الفرح الحقيقي داخل الدولة المصرية لتحقيقه الكثير من البطولات والنتائج المبهرة دوليًا وإقليميًا.

وأردف “متزعلوش منّى، أنا زعلتكوا في آخر أيامى بقناة بيراميدز، والأهلي نادٍ عظيم، عندما انتقدت النادي الأهلي فهذا كان حبًا منّي، والكابتن محمود الخطيب شخص طيب، وعلاقتي به جيدة”.

واصل “الأهلي في الدعوى التي أقامها ضدب طلب تعويض 40 ألف جنيه.. مش مشكلة خدوها، والنادي الأهلي حبيبي، ولكن انتماءاتي الكروية ليست للنادي الأهلي أو الزمالك”.

وختم شوبير “ليس لدى أي خلاف بيني وبين شوبير أو غيره، ولا أتناول القضايا السياسية في التعليق الرياضي”.