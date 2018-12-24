نادي الزمالك يرد على أنباء التفاوض مع عمر خربين وحجازي وعبدالله السعيد

قرر نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، عدم الاستغناء عن أي لاعب مقيد في القائمة المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة؛ بسبب الرغبة في توفير حالة من الاستقرار داخل الفريق، بعد أن تصدر بطولة الدوري العام.

وقال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، في تصريحات إذاعية: “لن نستغني عن أي لاعب في يناير، صفقات يناير التي سوف يبرمها الأبيض لن تكون على حساب لاعبين متواجدين حاليًا بالفريق”.

وأضاف أمير: “صفقات الزمالك خلال يناير ستكون محدودة للغاية، وليست على حساب المتواجدين حاليًا”، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الإعلان عن الصفقات في وقت معين.

وبسؤاله عن إمكانية ضم عبدالله السعيد وأحمد حجازي وعمر خربين، قال: “كل شيء وارد، سيتم الإعلان عن الأمور الخاصة بالصفقات بعد الانتهاء منها بشكل رسمي”.

وعن المعارين قال مرتضى: “سوف يتم تقييم اللاعبين المعارين بنهاية الموسم، لكي يتم الحكم عليهم جيدًا، نتابعهم بشكل كبير ولن نعيد أحدًا في منتصف الموسم”.

وتطرق أمير إلى خسارة الزمالك أمام القطن التشادي قائلًا: “الخسارة درس لا بد أن نتعلم منه، ولا بد بعد ذلك أن ننتهي من المباريات الأفريقية على أرضنا وقبل انتظار نتيجة اللقاء الثاني خارج الديار”.

وتابع: “بالطبع سيطر الحزن علينا بعد الخسارة أمام القطن، وسيكون هناك حديث مع اللاعبين من أجل تفادي السلبيات”.