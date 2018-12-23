النادي الأهلي المصري يعلن موعد أول لقاء رسمي تحت قيادة مارتن لاسارتي

كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، عن الموعد الرسمي لتولّي مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، مسؤولية قيادة الفريق في المباريات، بعد أن وقع عقدًا لمدة موسم ونصف الموسم.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، خلال تصريحات تلفزيونية:”لاسارتي سيتولَّى القيادة الفنية للفريق الأحمر في المباراة المقبلة أمام الداخلية والمقرر لها يوم 29 ديسمبر الجاري والمؤجلة من الأسبوع السادس”.

وأضاف:”نوجّه الشكر لمحمد يوسف الذي قاد الفريق في مرحلة صعبة كمدير فني مؤقت ووصل به إلى بر الأمان”.

وأضاف:”القادم سيكون أفضل بسبب التدعيمات، ونتفاوض حاليًا مع الأسماء لتدعيم صفوفنا في يناير، ويوم الجمعة المقبل ستكون قرعة دور المجموعات، وسيكون الفريق بشكل مختلف بداية من يناير المقبل”.

من جانب آخر قال السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، إن ضغط المباريات هو السبب الرئيس بخسارة فريقه أمام القطن التشادي بثنائية نظيفة، اليوم الأحد في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية.

وقال غروس، إن فريقه طوال شوطي اللقاء كان مسيطرًا، لكن الكفاءة الهجومية في المنطقة الأمامية لم تكن جيدة على الإطلاق، وتم إهدار العديد من الفرص السهلة، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة اليوم الأحد، أن هدفي فريق القطن التشادي جاءا من أخطاء دفاعية واضحة، ونتيجة عدم التمركز الجيد، وفقدان التركيز في اللحظات الأخيرة.

وأشار المدير الفني إلى أن فريق القطن التشادي خلال الـ90 دقيقة كان منظمًا للغاية، وعمل على تضييق المساحات أمام لاعبيه، بخلاف أن أرضية الملعب كانت سيئة جدًا.