نادي الزمالك يخسر بثنائية من القطن التشادي ويتأهل لدور الـ32 الثاني لـ”الكونفيدرالية” (فيديو)

تأهل الزمالك المصري، إلى دور الـ32 الثاني لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، رغم خسارته من مضيفه القطن التشادي بهدفين نظيفين في إياب دور الـ32 الأول للبطولة القارية.

وجاء انتزاع الزمالك، بطاقة العبور للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه بسبعة أهداف نظيفة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص طوال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة 88 لتشهد معها هدف التقدم للقطن عبر أبانجا يوسف.

وبعدها بدقيقتين أضاف أداتا محمت الهدف الثاني للقطن؛ لينتزع الزمالك بطاقة العبور للدور التالي من البطولة.