بعد التهديد بالانسحاب.. اتحاد الكرة المصري يحل أزمة مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب

قامت لجنة المسابقات الرئيسية، باتحاد الكرة المصري، برئاسة عامر حسين، بالاستجابة لطلبات النادي الإسماعيلي، وقررت تأجيل مباراته أمام المقاولون، ليوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بدلًا من 27 من الشهر نفسه، مع نقلها من القاهرة للإسماعيلية.

وهدد الإسماعيلي في بيان رسمي، أمس السبت، بالانسحاب من المباراة، ما لم يتم تأجيلها، نظرًا لضيق الوقت، بعد العودة من رحلة الكاميرون، حيث خاضت كتيبة الدراويش مباراة الإياب أمام القطن في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

قررت لجنة المسابقات تبديل ملعب مباراة الإسماعيلى والمقاولون العرب المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز ، بعد موافقة نادي المقاولون العرب لتقام على استاد الاسماعيلية بدلا من ستاد المقاولون ، وبذلك لم يعد هناك أي عائق لإقامتها يوم 28 ديسمبر الجارى الساعة 4 مساءاً. pic.twitter.com/pDbLP2YwNf — EFA.eg (@EFA) December 23, 2018

وقررت لجنة المسابقات تبديل ملعب مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب، المؤجلة من الجولة التاسعة لمسابقة الدوري، بعد موافقة المقاولون، لتقام على استاد الإسماعيلية بدلًا من استاد المقاولون، وبذلك لم يعد هناك أي عائق لإقامتها يوم 28 ديسمبر الجارى بدلًا من 27.

وبموجب هذا الاتفاق ستقام مباراة الناديين معًا في الدور الثاني للمسابقة باستاد المقاولون، لتنتهي الأزمة.