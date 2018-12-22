إنبي يجبر بيراميدز على التعادل في الدوري المصري

أجبر فريق إنبي، اليوم السبت، مضيفه بيراميدز على التعادل بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة للدوري المصري الممتاز.

تقدم إنبي بهدف عن طريق رامي صبري في الدقيقة 22 من زمن اللقاء.

وعاد بيراميدز بهدف التعادل عبر محمد فاروق في الدقيقة 39 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط خلف الزمالك (المتصدر)، فيما ارتقى إنبي للمركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وفي الجولة نفسها تعادل سموحة مع ضيفه مصر المقاصة بهدف لكل منهما.

تقدم مصر المقاصة بهدف عبر الغاني جون أنتوي في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

وعاد سموحة في الوقت القاتل بهدف التعادل عن طريق السيد فريد من ضربة جزاء في الدقيقة 84 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى مصر المقاصة للمركز الثالث مؤقتًا برصيد 27 نقطة في انتظار نتائج باقي مباريات الجولة، كما ارتقى سموحة للمركز السابع برصيد 22 نقطة.

ويعد الأهلي (حامل اللقب) أكثر الفرق تتويجًا ببطولة الدوري المصري بإجمالي 40 لقبًا، يليه الزمالك بإجمالي 12 لقبًا.