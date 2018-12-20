النادي الأهلي المصري يقترب من حمدي فتحي.. ولاسارتي يحدد الراحلين

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه بات على أبواب التعاقد مع حمدي فتحي، لاعب نادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي يسير بخطوات ثابتة بشأن التعاقد مع حمدي فتحي، لاعب إنبي، وتم قطع مسافة كبيرة في التعاقد، ويتمنى أن تنتهي على خير”.

وأضاف: “محمد أمين بن عمر لاعب جيد جدًا، لكن الأهلي لم يتفاوض مع إدارة ناديه وكل الاحترام بالتأكيد لجميع الأندية التونسية، وعندما نريد التعاقد سندخل من الباب”.

وتابع عبدالحفيظ: “هناك صفقات تقترب وتبتعد من الأهلي، وصفقات أخرى تم فيها قطع مسافات كبيرة، وملف الراحلين عن الأهلي بيد الجهاز الفني الجديد بقيادة لاسارتي الذي سيناقش ظروف الفريق وقائمته وتحديد اللاعبين الراحلين والمستمرين مع الفريق لنهاية الموسم”.